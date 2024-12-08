В городе все еще остаются гражданские жители,

В Часовом Яру Донецкой области наши защитники зачистили от оккупантов один из кварталов, в целом ситуация в городе непростая. Об этом рассказал в эфире Общественного Андрей Полухин, представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила ВСУ.

"Ситуация остается непростой. Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города Часов Яр, пытается их и обходить. Противник использует малые пехотные группы в качестве ДРГ, которые пытаются завязать бой в тылу, за спинами наших защитников. Враг активно обстреливает из различных огневых систем территорию города, также оказывает поражение авиационными бомбами", - отметил Полухин.

По его словам, особых изменений в тактике противника не наблюдается, поскольку бои продолжаются в пределах городской полосы, где есть асфальт.

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"Преградой для врага является сейчас не погода, а работа наших дронщиков, наших БПЛА", - отметил Полухин.

Он также сказал, что резервов, которые россияне накопили здесь раньше, пока хватает для их деятельности. Полухин сообщил, что нашими защитниками недавно проведена удачная операция: "Это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось пройти через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий".

Полухин также рассказал, что в городе все еще остаются местные жители.

"Как-то кардинально они не влияют, но понимание, что они могут находиться в тех или иных местах, где нужно проводить боевые действия, немного сковывает движения наших военных. Но это не является глобальной преградой для наших ребят. Наши ребята понимают, рассчитывают и пытаются обходить те или иные места, то есть особенно это не мешает боевым действиям и защите города Часов Яр", - прокомментировал он.

В то же время сказал, что порой очень трудно понять, движется ли это какая-то группа россиян или гражданские местные, поскольку оккупанты могут переодеваться. Хотя пока таких случаев не наблюдали.

Часов Яр - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области. Битва за Часов Яр, недалеко от Бахмута, началась между украинскими и российскими войсками в апреле 2024 года.

В начале декабря командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш заявил, что атаки российских оккупантов у Часового Яра усилились, там сосредоточены большие вражеские резервы.

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