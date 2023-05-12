Оккупанты уже продвигают свою версию о том, что якобы пострадавших нет, хотя повреждены несколько автомобилей.

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Как сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, взрыв был одиночным и сильным.

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", - отметил мэр.

Видео дня

За данными местного издания "Риа-Мелитополь", взрыв хорошо слышали жители центральной части города, района парка и Песчаной.

Впоследствии российские оккупанты подтвердили взрыв. По их версии, на улице Шмидта, 24 сдетонировало взрывное устройство. Взрывчатку якобы заложили ВСУ в мусорном баке. Захватчики убеждают, что пострадали только припаркованные рядом машины.

Жизнь под оккупацией-что происходит в Мелитополе сейчас

Россияне оккупировали Мелитополь в первые дни войны. Город играет важную роль в логистике врага, ударах ВСУ направлены прежде всего на пути снабжения.

Несмотря на то, что оккупанты чувствуют себя хозяевами в городе, они уже чувствуют приближение деоккупации. С лета 2022 года РФ построила одну из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений в мире за многие десятилетия. Сеть фортификационных сооружений проходит через оккупированные части Запорожской области.

Поскольку Мелитополь является важным узлом сухопутного коридора РФ в Крым, очевидно, что россияне очень боятся его потерять.

Вас также могут заинтересовать новости: