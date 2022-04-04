По его словам, службы работают, чтобы восстановить подачу электричества, воды, восстановить работу медицинских учреждений.

В освобожденном от российских оккупантов городе Буча уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть его к жизни.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"И в Буче уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни. Восстановить подачу электричества, подачу воды. Возобновить работу медицинских учреждений. Восстановить инфраструктуру. Дать безопасность людям. Потому что Россию выгнали. А Украина возвращается. И возвращает жизнь", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что город освобожден от российских оккупантов. Он отметил, что 31 марта войдет в историю населенного пункта как "день освобождения от российских орков".

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