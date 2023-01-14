По мнению аналитиков, реструктуризация высших командных структур в сочетании с усилиями по расширению военной базы свидетельствуют о том, что РФ готовится к долгой войне.

Руководство России хочет срочно провести значительные военные реформы, однако аналитики уверены, что сделать это быстро будет сложно, если вообще возможно.

В обзоре Института изучения войны (ISW) отмечается, что украинская разведка подтвердила ведение подготовки РФ к проведению значительных военных реформ в новом году.

Так, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Украины ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил 12 января, что в России планируют увеличить численность армии до 1,5 миллиона и сформировать по меньшей мере 20 новых военных дивизий.

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"Заявления Громова появились на следующий день после того, как министерство обороны РФ объявило о масштабной реструктуризации высшего командного состава российских операций в Украине", - пояснили в ISW.

По мнению аналитиков, РФ постепенно отменяет реформы, введенные с 2008 года экс-министром обороны Сердюковым, которые имели целью упорядочить сухопутные войска и перейти к бригадной структуры. Вместо этого в России решили восстановить маневренные дивизии. В ISW уверены, что Кремль вряд ли реализует эти реформы в сроки, которые являются важными в рамках войны России против Украины.

"Реструктуризация высших командных структур в сочетании с усилиями по расширению военной базы в 2023 году свидетельствует о том, что РФ создает условия для долгосрочных скоординированных усилий в Украине. Министерство обороны России также может иметь крайне нереалистичные ожидания относительно собственной способности быстро реструктурировать свои сухопутные войска", - подытожили в отчете.

Новая мобилизация в России

Катастрофические потери оккупационной армии в Украине вынудили президента РФ Владимира Путина объявить о частичной мобилизации военных, находящихся в запасе. Из-за этого из России сбежали до 1 млн человек, а мобилизовать удалось около 300 тысяч россиян.

По данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизацию 15 января, чтобы набрать еще 500 тысяч человек.

В декабре 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, как о планах страны увеличить количество кадровых войск на 350 тысяч человек – до 1,5 млн, так и об изменении призывного возраста с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет. Тогда же министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что путинская власть готовится к новой мобилизации и закрытию границ для мужчин призывного возраста.

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