Военно-воздушные силы РФ "не смогли развить институциональную культуру и навыки".

Впечатляющий список современных и боеспособных боевых самолетов не помог России во время войны против Украины.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной Минобороны Великобритании.

Разведчики отмечают, что российские Военно-воздушные силы показали низкие результаты, и это - одна из причин весьма ограниченного успеха российской кампании в целом.

"Не могут получить полное преимущество в воздухе, прибегают к опасным действиям, редко проникая глубоко за украинские рубежи", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что причины трудностей российской авиации перекликаются с причинами проблем российских сухопутных войск.

"На протяжении многих лет большая часть боевой подготовки в России, скорее всего, была составлена по жесткому сценарию и предназначена для того, чтобы создать впечатление для высокопоставленных чиновников, а не для развития активных инициатив среди летных экипажей", - отмечают в ведомстве.

Разведчики также акцентируют, что у РФ есть список современных и боеспособных боевых самолетов, который впечатляет. Но Военно-воздушные силы "почти наверняка не смогли развить институциональную культуру и набор навыков, необходимых для их личного состава, чтобы соответствовать стремлению России проводить воздушную кампанию в современном западном стиле".

"Это привело к тому, что больше, чем планировалось, усилий приходятся на истощающиеся сухопутные войска и современные крылатые ракеты, запасы которых, видимо, заканчиваются", - резюмируют в ведомстве.

Как писал УНИАН, генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц сказал, что "трудно сказать, какое точно соотношение сил" в воздухе, и предположил, что "1 к 10" не в пользу Украины.

В конце мая представитель ГУР МО Вадим Скибицкий отмечал, что российские войска использовали против украинцев уже около 60% запасов высокоточного оружия (по некоторым видам даже и более - 70%), поэтому враг изменил тактику.

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