Россияне несут очень значительные потери, подчеркнул боец.

В последнее время артиллерийская составляющая с украинской стороны в Бахмуте увеличилась, рассказал в эфире информационного телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, украинская артиллерия нанесла очень большие потери армии российских оккупантов и продолжает это делать. Ежедневно удается уничтожать такие важные цели, как непосредственно артиллерийское вооружение противника, их БК и бронированную технику.

"Когда мы или наша разведка обнаруживаем их командные пункты, также наносим огневое поражение по этим пунктам. Так что у них очень значительные потери из-за этого и у них (российских оккупантов - УНИАН) артиллерийская составляющая на этом направлении значительно уменьшилась. И можно сказать, что сейчас огневое поражение от нашей артиллерии по самому Бахмуту преобладает уже российскую (артиллерию - УНИАН). То есть, у нас получается больше такой количественный и массированный огонь", - акцентировал Калашников.

Видео дня

Кроме того, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады отметил, что в своих прицелах украинские гармаши наблюдают за движениями врага в Бахмуте, в том числе, за "вагнеровцами".

"В данном случае за боевиками Пригожина у нас больше смотрят наши собратья, которые находятся на нуле - это пехота. Однако, мы тоже через свои "глаза" можем наблюдать их движения. И надо сказать так, что он (Пригожин - УНИАН) давно уже хочет уйти из Бахмута, уйти "победителем". Чтобы после того, как мы возьмем Бахмут вновь, он уже был ни при чем, лавры победителя остались у него, а поражение он отдаст непосредственно российским войскам", - подчеркнул Калашников.

Он добавил, что со стороны оккупантов под Бахмутом были различные силы, в том числе механизированные подразделения российской армии, российские спецназовцы и воздушно-десантные войска. Но, по его мнению, всем наемникам ЧВК "Вагнер" не дадут выйти оттуда, потому что заменить их некому. "Не так много у него (Пригожина - УНИАН) осталось воинов в Бахмуте - это около четырех тысяч. Вероятно, часть он сможет вывести. Но такое большое количество, как четыре тысячи, российская армия не сможет заменить своими. У них и так идет очень большая нехватка в живой силе, поэтому полностью вряд ли ему дадут забрать весь его личный состав", - пояснил Калашников.

Бои за Бахмут - главное

ВСУ применяют "сетку смерти" из всех средств ракетно-артиллерийского поражения, результатом чего является уничтожение вражеских сил на 80%. Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам украинские защитники скомбинировали и создали также дальнобойный "огневой кулак".

Согласно сводке Генштаба, по состоянию на утро 26 мая общие боевые потери РФ в Украине ориентировочно составили около 205 тысяч 720 человек личного состава. Известно, что уже 10 месяцев продолжаются непрерывные и жесткие бои за Бахмут Донецкой области.

Также сообщалось, что 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут, и в очередной раз объявил, что с 25 мая его головорезы якобы начнут выходить из города. Видео с процессом якобы начала вывода "вагнеровцев" опубликовала его пресс-служба. На нем Пригожин позирует на кадрах рядом с людьми в военной форме и заявляет "выходим в тыловом районе... До 1 июня все соберемся, (позиции - УНИАН) передадим военным".

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