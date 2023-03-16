Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам украинские защитники скомбинировали и создали также дальнобойный "огневой кулак".

ВСУ применяют "сетку смерти" из всех средств ракетно-артиллерийского поражения, результатом чего является уничтожение вражеских сил на 80%.

Как сообщает Military Media Center, об этом сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный "килнет" - или "сетку смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80 процентов потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", - отметил он.

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Баранов подчеркнул, что украинские гармаши и ракетчики комплексно взаимодействуют с другими средствами поражения - до авиации включительно.

По его словам, благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам украинские защитники скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести действенную контрбатарейную борьбу.

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заблаговременно обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их - да", - заявил Баранов.

Война в Украине: актуальные новости

Потери РФ в Украине за сутки выросли на 1040 захватчиков и теперь составляют более 162 тысячи человек. В настоящее время уничтожено также 289 вертолетов противника, 18 кораблей/катеров и 257 единиц специальной техники.

Жесткие бои продолжаются на востоке Украины, но там враг уже уменьшил количество атак на позиции защитников Украины. Утром 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях было отражено более 75 атак со стороны противника.

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