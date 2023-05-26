В районе города Марьинка были отражены многочисленные атаки российских захватчиков.

На четырех самых горячих участках линии фронта За текущие сутки произошло 18 боестолкновений с российскими оккупантами.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего произошло 18 боевых столкновений на указанных участках фронта", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение.

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"В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречное, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка - Луганской", - говорится в сводке.

Кроме того, на Лиманском направлении в течение суток российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же - нанесли авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

При этом, на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечино. Враг нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

В то же время на Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Враг нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

Как отметили в Генштабе, на Марьинском направлении подразделения сил обороны Украины отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. При этом вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и победа Донецкой области.

Также на Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Угледара, совершил обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Отдельно сказано, что на Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вирки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсолье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 26 мая ориентировочно составили около 205 тысяч 720 человек личного состава. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 460 захватчиков.

По словам экспертов, погодные условия в Украине стали благоприятными для контрнаступления. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что контрнаступательные действия украинской армии уже продолжаются несколько дней.

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