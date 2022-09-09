Поселок закрыт на въезд и выезд.

В Большой Александровке оккупанты используют местное население в качестве "живого щита", поселок закрыт на въезд и выезд.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В связи с наступлением наших войск, в отдельных районах Херсонской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита". Поселок закрыт на въезд и выезд", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум понтонным мостам и пункту управления российских оккупантов в Херсонской области. Также ВСУ удалось уничтожить 29 россиян, четыре танка и боевую машину десанта.

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