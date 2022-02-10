Международное сообщество опасается, что Россия попытается осуществить полномасштабное наступление на Украину.

Стартовал второй этап российско-белорусских учений на территории Республики, в ходе которого страны отработают отражение внешней агрессии в рамках "оборонительной операции".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси Telegram.

Накануне в страну прибыл глава Генштаба ВС России, который будет контролировать готовность российских сил, участвующих в "союзных" учениях.

Второй и заключительный этап продлится до 20 февраля.

Читайте такжеВ Украину прибыл уже десятый самолет с военной помощью от США

Россияне вместе с белорусами усилят участки границы "на возможных направлениях незаконного пересечения на территорию Республики". Стороны будут учиться поиску, блокированию и уничтожению вражеских диверсантов и пр.

Практические действия войск пройдут на полигонах: "Обуз-Лисновский", "Осиповичный", "Брестский", "Гожский", а также на отдельных участках местности, которые не указывают.

В рамках учений задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Пройдет комплекс отдельных тактических учений с привлечением войск Западного и Северо-западного оперативных командований Вооруженных сил Беларуси, "не связанных с общим замыслом проверки".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается международное сообщество, Кремль может задействовать для полномасштабного наступления на Украину.

Кроме того, в США считают, что Россия маскирует продолжение концентрации войск учениями в Беларуси.

Сам Александр Лукашенко, полностью лояльный к Кремлю, неоднократно агрессивно высказывался в отношении Украины, постоянно заявляя о якобы провокациях со стороны украинских силовиков.

Украина, в свою очередь, усилила пограничный контроль в местах возможных провокаций во время российско-белорусских учений.

Вас также могут заинтересовать новости: