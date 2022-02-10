Стартовал второй этап российско-белорусских учений на территории Республики, в ходе которого страны отработают отражение внешней агрессии в рамках "оборонительной операции".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси Telegram.
Накануне в страну прибыл глава Генштаба ВС России, который будет контролировать готовность российских сил, участвующих в "союзных" учениях.
Второй и заключительный этап продлится до 20 февраля.
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Россияне вместе с белорусами усилят участки границы "на возможных направлениях незаконного пересечения на территорию Республики". Стороны будут учиться поиску, блокированию и уничтожению вражеских диверсантов и пр.
Практические действия войск пройдут на полигонах: "Обуз-Лисновский", "Осиповичный", "Брестский", "Гожский", а также на отдельных участках местности, которые не указывают.
В рамках учений задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Пройдет комплекс отдельных тактических учений с привлечением войск Западного и Северо-западного оперативных командований Вооруженных сил Беларуси, "не связанных с общим замыслом проверки".
По данным Минобороны, Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается международное сообщество, Кремль может задействовать для полномасштабного наступления на Украину.
Кроме того, в США считают, что Россия маскирует продолжение концентрации войск учениями в Беларуси.
Сам Александр Лукашенко, полностью лояльный к Кремлю, неоднократно агрессивно высказывался в отношении Украины, постоянно заявляя о якобы провокациях со стороны украинских силовиков.
Украина, в свою очередь, усилила пограничный контроль в местах возможных провокаций во время российско-белорусских учений.