ВСУ держат позиции и отражают наступления россиян.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ситуация вокруг города сложная, но контролируется Вооруженными силами Украины.

"Ситуация неизменна, в последние дни враг очень активно действует на Авдеевском направлении. Действительно, было немного тревожно. Враг давит на всей линии обороны вокруг города. Россияне бьют по позициям вокруг города и по общине из всего, что есть у них в наличии. Сложно, но контролируемо. Немного раздражает, когда некоторые военные обозреватели опираются на информацию ТГ с той стороны. Нужно относиться к таким вещам серьезнее. Сложная ситуация на Степном. Противник лезет, ребята держат позиции и отбивают врага. Есть перехват, как только враг слышит, что работает Bradley, то у них начинается паника. Неофициальное название Bradley "убийца танков" подтверждается уже и на нашем направлении", - сообщил глава МВА в эфире"Эспрессо".

По его словам, оккупанты бросают очень много сил в направлении "Царской охоты". Там уже ничего не осталось - сплошная равнина вместо леса.

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"В свое время там был небольшой лес, его также уже нет. В последние дни много писали об улицах. Да, заходили ДРГ, но все контролируемо. Такого нет, и не было, что якобы враг гуляет по Авдеевке. Уверен, что такого и не будет", - подчеркнул Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

В сводке Генштаба сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ отбили 10 атак в районах степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Аналитики подсчитали, что враг теряет в районе Авдеевки в 10 раз больше техники, чем ВСУ. Так россияне потеряли 531 единицу военной техники, а Силы обороны - лишь 43 единицы.

В сети на днях появилась информация, что якобы оккупационная армия прорвалась в Авдеевку та продвинулась на улицах города. Офицер 59 - й бригады Сергей Цехоцкий подчеркнул, что эти слухи не соответствуют действительности-захватчики, которые заходили в город, либо погибли, либо бежали.

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