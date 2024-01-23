За четыре месяца на этом направлении уничтожили 14 тысяч оккупантов.

В сети на днях появилась информация, что якобы оккупационная армия прорвалась в Авдеевку та продвинулась на улицах города. Офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий рассказал, соответствуют ли эти слухи действительности.

"Как зашли, так и вышли. Кто смог выйти. В таких случаях я с уважением отношусь к институтам и экспертам, но мы, как военные, рекомендуем всем слушать официальные сводки Генерального штаба. Это будет самое правильное решение, которое в этой ситуации можно порекомендовать", - подчеркнул он.

Также военный ответил на вопрос, есть ли сейчас риск окружения города и рассматривается ли вариант выхода ВСУ из Авдеевки.

"Нет, ни разу еще такого не было. Ни на одном уровне такие вопросы не обсуждались. Все позиции достойно держатся, слева и справа. Позиции укрепляются, делаются новые ловушки для врага", - успокоил офицер.

По словам Цехоцкого, за четыре месяца в Авдеевке Россия положила столько же солдат, сколько за 10 лет в Афганистане потерял весь Советский союз.

"За такой короткий промежуток времени на этом направлении было уничтожено очень большое количество живой силы... примерно 14 тысяч человек. Только на Авдеевском направлении за 4 месяца. Это то количество, которое погибло за 10 лет в Афганской войне со всего Советского Союза, а здесь только на одном участке", - подчеркнул военный.

Оборона Авдеевки - последние новости

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация возле Авдеевки обостряется, но комплекс "Царская охота" и улица Соборная под контролем украинских сил.

Глава Авдеевской МВА отметил, что сейчас "в целом ситуация действительно очень тяжелая и сложная", россияне авиабомбовыми ударами полностью стирают Авдеевку, как город.

По подсчетам Oryx, оккупанты с начала наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 531 единицу военной техники. В то же время украинские защитники - всего 43 единицы.

Как рассказали в Генштабе, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

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