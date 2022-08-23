С начала вторжения в Армении сделали более 100 заявлений о "стратегическом союзе" и "стратегическом взаимодействии" с РФ.

В столице Армении была проведена масштабная пропагандистская акция в поддержку псевдореферендумов, которые оккупационная власть готовит на захваченных территориях Запорожья, Херсонщины и Донбасса.

Как видно на фотографиях, на административных зданиях в центре Еревана расклеены крупноформатные агитационные материалы с имперской символикой Кремля. Они "закрепляют" аннексию южных и восточных земель Украины, и имеют следующее содержание: "Херсон-это Россия!", "Мариуполь-это Россия!", "Запорожье-это Россия!", "Крым-это Россия!", "Луганск-это Россия!", "Донецк-это Россия!". Авторы плакатов также дарят Путину Приднестровья (Молдова), Южной Осетии (Грузия), и весь Северный Казахстан, сообщает 5 канал.

Политическая, общественная и медийная активность в Армении в контексте агрессии РФ против Украины свидетельствует, что эта пропагандистская акция – проявление системной поддержки Кремля, а не случайная выходка маргиналов.

С начала вторжения Путина на земли Украины представители официального руководства Армении, оппозиции, экспертного сообщества и творческой интеллигенции сделали более 100 заявлений о "стратегическом союзе" и "стратегическом взаимодействии" с РФ. Например, 11 мая 2022 армянский сайт Tert.am разместил текст выступления премьера Никола Пашиняна в Нидерландском институте международных отношений, где он заявил: "Армения является стратегическим союзником России, членом ОДКБ, членом ЕАЭС, обладает очень теплые и тесные отношения с Россией". 18 числа того же месяца Azatutyun.am цитировал заместителя председателя Национального Собрания Армении Ишхана Сагателяна: "Еще раз подтверждаю, что Россия – наш стратегический союзник". 9 июня премьер Пашинян публично повторил: "Россия и Армения – стратегические партнеры и союзники". В тот же день депутат парламента от оппозиционной партии "Честь имею" Айк Мамиджанян написал на своей Facebook-странице: "Братские отношения и стратегическое сотрудничество между Арменией и Россией скреплены не только международными договорами, но и ценностными приоритетами наших народов... в случае необходимости мы готовы выполнить свои союзнические обязательства". А уже 12 июня президент Армении Хачатурян в обращении к кремлевскому диктатору отмечал: "Армяно-российское стратегическое партнерство является реальным примером сохранения и укрепления добрых традиций многовековой дружбы, доверия и взаимопомощи".

О поддержке путинистской политики свидетельствуют и другие неочевидные шаги. Скажем, поставки военной авиации для россиян, по сообщению турецких СМИ

На фоне таких многочисленных фактов не остается сомнений в том, что пропагандистская кампания в Ереване в поддержку аннексии оккупированных территорий Юга и Востока Украины – очередное проявление "стратегического союза" широких кругов политической элиты Армении с кремлевским режимом.