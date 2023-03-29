Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы украинская армия может быть активнее на передовой.
Зеленский заявил во время вечернего видеообращения, который сегодня провел разговор с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.
"Мы обсудили как двусторонние отношения, так и общую ситуацию в нашей защите от российской агрессии. Я проинформировал о ситуации на поле боя, о наших потребностях. Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", - подчеркнул президент.
Также Зеленский подчеркнул, что "сегодня есть за что поблагодарить бойцов, которые стойко и результативно дерутся на Бахмутском направлении".
"Я благодарю каждого и каждого, кто делает все, чтобы потери врага там росли! А особая благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и знаменитой 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", - добавил он.
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