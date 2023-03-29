Президент напомнил, что сегодня провел разговор с главой итальянского правительства Джорджей Мэлони.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы украинская армия может быть активнее на передовой.

Зеленский заявил во время вечернего видеообращения, который сегодня провел разговор с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

"Мы обсудили как двусторонние отношения, так и общую ситуацию в нашей защите от российской агрессии. Я проинформировал о ситуации на поле боя, о наших потребностях. Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", - подчеркнул президент.

Видео дня

Также Зеленский подчеркнул, что "сегодня есть за что поблагодарить бойцов, которые стойко и результативно дерутся на Бахмутском направлении".

"Я благодарю каждого и каждого, кто делает все, чтобы потери врага там росли! А особая благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и знаменитой 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что во время боев на Восточном фронте бывают такие дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.

Алексей Резников заявил, что наступление российской армии в Украине идет полным ходом, но оккупанты исчерпывают свои возможности. Одна из причин - содержание бойцами ВСУ Бахмута под своим контролем.

Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают штурм города Бахмут и имеют частичный успех, но Вооруженные Силы Украины мужественно держат город.