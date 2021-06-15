В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе у Украины есть два пути: открытое противостояние с Россией либо дипломатический вариант.
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".
"У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", - заявил Арестович.
Он выразил мнение, что "единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения".
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"Почему нет лучшего варианта? Потому, что в ситуации, когда Россия не признает себя участником конфликта и является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, вопросы о миротворцах, замороженном конфликте требуют класса игры, политические интриги, которые должны формироваться несколько лет, чтобы когда-то потом можно было сдвинуть минские соглашения и внедрить что-то новое. Не думаю, что Украина сейчас может обеспечить такой класс игры", - пояснил спикер украинской делегации в ТКГ.
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