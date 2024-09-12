Отмечается, что самолет упал в 75 километрах от береговой линии.

В польских СМИ предполагали, что российский истребитель Су-30СМ над Черным морем украинские бойцы сбили из F-16 или ЗРК Patriot, и на это следует обратить особое внимание, отметили в Defence Express.

"В своих предположениях польские журналисты исходили из того, что российский самолет упал в 75 километрах от береговой линии, и на такой дистанции этот вражеский "борт" можно было достать лишь двумя вышеуказанными средствами. Авторы публикации сделали предположение и о том, что Су-30СМ мог быть потерян из-за предполагаемого взрыва при пуске ракеты Х-31П, носителем которой собственно и выступал этот самолет", - говорится в публикации.

В Defence Express акцентировали, что в данном случае речь идет о том, как возможности ПВО Украины могут воспринимать медиа соседней страны, Польши, которую Киев просит присоединиться к уничтожению российских дронов и ракет.

"И вполне может получиться так, что формат политического решения Польши по присоединению к противовоздушной защите Украины может зависеть в том числе и от того, как местные медиа воспринимают наши возможности в сегменте ПВО", - сделали вывод в Defence Express.

Бойцы ГУР сбили Су-30СМ над Черным морем

Напомним, 12 сентября стало известно, что во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

Отмечается, что истребитель был в составе 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму

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