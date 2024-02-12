В ВМС ВСУ отмечают, что для уничтожения подводных лодок нужны большие корабли или авиация.

Уничтожение российских субмарин еще впереди и для этого нужны большие корабли или авиация. Об этом сказал спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что для того, чтобы бороться с подводными лодками Черноморского флота Российской Федерации нужны большие корабли или авиация, "поэтому это домашнее задание у нас еще впереди".

Плетенчук отметил, что, за последнее время, произошло "очень мощное" выбывание средств ЧФ РФ, поэтому Россия очень осторожно ведет себя на море .

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"Задействованы в боевых действиях против Украины непосредственно были в основном носители крылатых ракет. Но в течение уже длительного времени эти системы вооружения не применяются. То есть фактически сейчас Черноморский флот занимается двумя основными задачами: охрана и оборона пунктов базирования водного региона, контроль гражданского судоходства и учебного процесса своих моряков", - рассказал он.

Плетенчук отмечает, что россияне сейчас выполняют свои задачи в основном в восточной части Черного моря. По его словам, сегодня в море есть 5 кораблей, в частности, два фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые являются носителями и могут иметь до 8 ракет на борту каждый.

При этом рассказал, что после уничтожения катера "Ивановец" россияне были растеряны - несколько дней обдумывали, разбирали ситуацию. "И даже был приостановлен учебный процесс, что, в принципе, уже является нестандартной ситуацией", - добавил он. По его словам, позже они решили, что уже безопасно можно выходить в восточной части моря. "По большей части, кстати, эти выходы в море связаны именно с мерами безопасности, когда они пытаются менять место стоянки своих кораблей, их место базирования. Для этого они используют еще порты Туапсе и Сочи и именно с этой целью им надо выйти в море", - сказал Плетенчук.

Как сообщал УНИАН, весной 2022 года ЧФ РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его "непобедимым".

Эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке отмечает, что Украина уже потопила пятую часть Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ).

При этом добавил, что после уничтожения крейсера "Москва" флот навсегда отошел от берегов Украины. С того времени в открытом море и в доках было уничтожено еще 13 российских кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе.

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