Враг вывел ракетоносители и все более или менее современные корабли из Севастополя.

Российская Федерация уже проиграла битву за Черное море. "Непобедимый" Черноморский флот превратился во флотилию.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ. Он также упомянул об уничтоженном недавно катере "Ивановец", который играл важную роль для оккупантов.

"Ивановец" хоть и не был носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр", но он играл важную роль в общей концепции защиты Черноморского флота – он сейчас фактически флотилия – от угроз с помощью противокорабельных комплексов, которые размещались на его борту как основное вооружение. Это ракеты типа "Термит" или "Москит" в зависимости от модификации самого катера, а также в зависимости от модификации это могли быть и ракеты Х-35... И на сегодня именно такой проект Россия не может строить", – подчеркнул эксперт.

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По его словам, Россия проиграла Черноморскую битву. Враг вывел ракетоносители и все более или менее современные корабли из Севастополя.

"Сейчас в Севастополе, в принципе, в Крыму, находятся те корабли, которыми они дорожат меньше всего. Но здесь тоже следует понимать, что даже те корабли, которыми они дорожат меньше всего – это тоже довольно-таки ценный ресурс, поскольку в основном это советские образцы, проекты которых ни одна российская верфь не может строить по состоянию на сегодня", – добавил он.

В то же время Коваленко отметил, что Новороссийск, куда россияне вывели носители ракет "Калибр", вскоре станет еще одним "опасным местом для российской флотилии" .

Уничтожение кораблей РФ: это стоит знать

Ночью 1 февраля Главное управление разведки провело операцию, результатом которой стало уничтожение российского катера "Ивановец". Его атаковали вблизи Крыма морские дроны. Известно, что стоимость такого катера составляет около 60-70 млн долларов.

Примечательно, что катера такого проекта в России уже давно не строят. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что даже если россияне решат поднять "Ивановец" со дна Черного моря – и, скорее всего, это произойдет, – с восстановлением будут проблемы, ведь запчастей на него фактически нет.

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