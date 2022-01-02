Парень воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

В Харькове скончался 20-летний уроженец города Коростеня Игорь Тычина, которого в зоне ООС 27 декабря ранил российский снайпер.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на заместительницу Коростенского городского головы Наталью Чижевскую.

Парень воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – сообщила чиновница.

Известно, что Игорь Тычина родился в 2001 году и вырос в многодетной семье. Парень окончил в Коростене школу №10 и был спортсменом-волейболистом.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.

Как сообщал УНИАН, накануне Нового года, 31 декабря, боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции украинских военных. Погиб украинский боец.

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