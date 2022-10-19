По его словам, рост помощи Украине только продолжается.

Украина обязательно победит и вернет все свои территории, включая оккупированный Крым.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью УНИАН.

По его словам, Украину поддерживает коалиция стран, совокупные ВВП которых в 50 раз превышает экономические возможности России.

Видео дня

"Почему я так уверенно говорю? Вокруг Украины создалась коалиция. Если мы говорим о "Рамштайне", то 51 страна поддерживает нас или военной помощью, или материалами двойного назначения, или финансово. Совокупный ВВП стран, которые поддерживают нас, в 50 раз больше, чем экономические возможности России. Нас поддерживают оружием, нас поддерживают боеприпасами. Естественно, без такой поддержки нам сложно было бы выстоять против России", - объяснил свою позицию советник министра.

Геращенко добавил, что Украина сейчас получает современное оружие, хотя и не все, которое просила.

"Но те же HIMARS, еще когда их было 12-14 штук, смогли остановить наступление русских на востоке и значительно ослабить их позиции на юге. Были уничтожены десятки складов, баз техники, огромное количество личного состава. Точность HIMARS теперь пример для всех. Он попадает с 50-60 километров в мост шириной 12 метров", - отметил он.

По мнению чиновника, сейчас рост помощи Украине продолжается и будет только увеличиваться. Геращенко считает, что каждый удар оккупантов приводит лишь к требованию народов западных стран предоставить большую поддержку.

"Буду прямо говорить - наша экономическая система не продержалась бы без западной поддержки. По той причине, что налоги не могут собираться в полной мере, промышленность остановлена, торговля во многом остановлена. Поэтому сегодня Запад поддерживает нашу экономику и социальную сферу. Миллионы украинцев нашли приют в странах Европы. Некоторые страны, как Польша, вообще приняли отдельные законы о статусе украинцев", - подытожил советник главы МВД.

Помощь Украине: последние новости

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину международные партнеры регулярно помогают Киеву.

Как сообщал УНИАН, 12 октября, Германия заявила, что обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.

Нидерланды обязались передать Украине зенитные ракеты для усиления противовоздушной обороны на общую сумму 15 млн евро.

12 октября Канада объявила о предоставлении Украине новой военной помощи на 47 миллионов канадских долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением украинской армии современной артиллерией.

Вас также могут заинтересовать новости: