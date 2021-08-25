На День Независимости Украины труп российского подполковника доставили в госпиталь Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове.

Украинский снайпер застрелил подполковника Вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает International Human Rights Community-Special Monitoring Mission.

Там отметили, что 23 августа на оккупированном Донбассе "стоял дикий визг, потому что украинский снайпер подстрелил что-то большое".

"А сегодня (24 августа - ред.) в госпитальное учреждение Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Манакова Кагиза Александровича, подполковника ВС РФ, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

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Кагиз Манаков также был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ Владикавказ (в/ч 90091).

По данным организации, причиной смерти российского подполковника является не совместимое с жизнью одиночное пулевое ранение.

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Автор: Денис Прядко