На его счету немало убитых украинских воинов.

Украинский снайпер ликвидировал оккупанта Сергея Ситоленко, который приходится тестем известного террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Информацию подтвердила и дочь оккупанта Мирослава Регинская в соцсети ВКонтакте.

С 2014 года Ситоленко проходил службу в 3-й отдельной мотострелковой бригаде российских оккупационных войск – на его счету немало убитых украинских воинов.

Добавим, что Игорь Гиркин (Стрелков) – отставной офицер Вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник. Участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне России, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне.

В Украине Гіркін обвиняется в терроризме, нарушении законов и обычаев войны и еще ряде преступлений и объявлен в розыск.

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