Дрон похитил рацию оккупантов / скриншот

Украинские аэроразведчики продемонстрировали высокое мастерство, похитив дроном рацию российских оккупантов.

Как сообщили воины батальона К2 54 отдельной механизированной бригады, дрону удалось зацепить рацию и похитить ее с вражеских позиций.

"Спи*дили" или как украинский дрон похитил рацию врагов. Мастерство аэроразведчиков К2 и новые технологии помогают ВСУ завладеть оперативной информацией", - отметили воины.

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Операцию фиксировали несколько дронов в воздухе. На кадрах видно, как один из дронов подлетает к русским позициям, подцепляет валявшуюся на земле рацию и летит с трофеем на базу.

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Мастерство аэроразведчиков К2

Уже не впервые воины батальона К2 демонстрируют свое мастерство. Ранее на Донецком направлении дрон аэроразведчиков этого подразделения "привел" в плен "вагнеровца".

Потом этот 20-летний "вагнеровец "из Астрахани рассказал, что сдался в плен украинским воинам, когда "свои" выгнали его из окопов.

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