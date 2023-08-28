Недавно новинку "совершенно секретно" направили на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать действия ВСУ.

Украинские защитники продемонстрировали, как реактивники Сил обороны юга метко поразили уникальную цель. Речь идет о комплексе "Предел-Е", который российские захватчики называют мобильной береговой радиолокационной станцией загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью.

"Именно так новинку своего военно-промышленного комплекса "Предел-Е" амбициозно и помпезно россияне презентовали узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать наши действия и по морю, и по суше", - рассказали в Силах обороны.

Отмечается, что эксклюзивный "Предел-Е" прикрывал еще и достаточно современный комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но украинские защитники вычислили цель.

"И вот уже в августе уникальную разработку стоимостью 200 миллионов долларов США наши воины прожарили вдребезги, вместе с комплексом-защитником. Вот такой теперь у россиян "предел" возможностей на юге Украины", - отмечают украинские военные.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, на одном из направлений украинские защитнику уничтожили военную технику и оборудование российских оккупантов на сотни миллионов долларов.

В частности, ликвидировали танк, пушки, миномет, три полевых пункта боепоставки, станцию радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж" - мобильный комплекс, который используют для защиты от беспилотников.

Также были уничтожены два комплекса видеонаблюдения "Муром-П" и радиолокационная станция оккупантов "Предел-Е".

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