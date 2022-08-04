Технику пытались спрятать в лесу.

Бойцы 112-й бригады территориальной обороны города Киева вместе с артиллеристами 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирка уничтожили специальную технику врага. Речь о самоходной реактивной установке разминирования УР-77 "Метеорит".

О поражении цели сообщили в пресс-центре 112-й бригады на официальной странице на Facebook.

"Воины 112 бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Харьковской области среди лесных зарослей выследили и совместно с артиллеристами 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77. Редкий трофей. Ювелирная работа", — сообщили представители подразделения.

На видео ниже показывается, как бойцы 112-й бригады обнаружили технику с помощью разведывательного беспилотника. Они передали координаты УР-77 артиллеристам, которые совершили точный удар. Попадание зафиксировано в ролике.

Справка от УНИАН: УР-77 "Метеорит" создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Ее назначение – создавать проходы в минных полях шириной шесть метров. Боекомплект машины состоит из двух удлиненных зарядов с твердотопливными буксирными ракетами. Вместе они позволяют создать два прохода длиной до 90 метров.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 83 единицы специальной техники.

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