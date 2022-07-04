С целью нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Украинские воины отбили штурм врага в направлении Прудянки на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили вражескую попытку штурмовых действий", - говорится в сообщении.

С целью нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Между тем, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем, по территории Курской области, агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Василівське, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты закрепляются в Лисичанске и готовят наступление на Славянском направлении.

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