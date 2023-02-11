Украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан".

Сегодня украинские войска совершили более 20 ударов по районах сосредоточения оккупантов и позициях вражеских зенитно-ракетных комплексов.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Кроме того, украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан".

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Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.

Война в Украине: аткуальные новости

Аналитики и военные констатировали, что Россия начала наступление на отдельных участках фронта. Впрочем, ВСУ также готовятся к масштабному контрнаступлению. В то же время в СМИ появилась информация, что чиновники США призвали Украину пока воздержаться от начала масштабного наступления и дождаться поставки новой техники.

В то же время аналитики Института изучения войны уверены, что ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области. Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупирован Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

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