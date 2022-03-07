Женщины встали на защиту страны во время вторжения РФ в Украину.

Украинские женщины-военнослужащие обратились к пришедшим с войной в Украину россиянам.

"Мы - женщины Украины, мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место - генофонд нашей нации защищен", - говорится в обращении.

Женщины отметили, что присоединились к мужчинам ВСУ и будут уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли.

"За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом и даже сарай мы будем отстреливать вас, как бешеных собак!" - обратились военнослужащие к оккупантам.

Ранее в Николаевской области российские оккупанты просто бросили технику и бежали с поля боя. Теперь это - новые трофеи украинских военных.

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