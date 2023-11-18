В ВСУ отмечают, что внутренний раздор во вражеском войске нам на руку.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге и раздоре между российскими оккупантами на левобережье Херсонской области.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос, как далеко на левом берегу Днепра нужно отогнать российских оккупантов, чтобы жители Херсона почувствовали безопасность, Гуменюк отметила, что Вооруженные Силы Украины уже достаточно длительное время пытаются выбивать врага с левобережья.

"И говорим о полосе минимум в 30 километров. Сегодня такой ширины полосы мы достичь еще не можем, но продолжаем бить по их огневым позициям, которые они развернули на замену смытым позициям", - сказала она.

Видео дня

Так, отметила пресс-секретарь, украинская войска продолжают оттеснять врага. "И уже есть достижения: от 3 до 8 километров, на разных участках разной ширины эта полоса. И в некоторых позициях минометные расчеты врага уже не могут достигать к правому берегу", - рассказала Гуменюк.

Она также отметила, что за минувшие сутки в их зоне ответственности было уничтожено 46 российских оккупантов, один танк, один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", три пушки, радиостанцию "Азарт" и восемь единиц автобронетанковой техники.

Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что на левом берегу Херсонской области наблюдается раздор между подразделениями оккупационных войск.

"Там есть смешанные подразделения, где примешаны и представители таких направлений как "Шторм-Z". Которые не являются кадровыми военными, а сформированы из бывших заключенных. Есть кадровые подразделения, где контрактная служба превалирует. И между ними постоянно возникают стычки, потому что решается вопрос, кому быть "штурмовым мясом" так называемым", - сказала Гуменюк и добавила, что внутренний раздор во вражеском войске нам на руку.

Она также сообщила, что в Черном море пока только две единицы корабельной группировки, а в Азовском море на дежурстве никого нет. Ракетоносители, большие десантные корабли заведены в пункты базирования.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее Гуменюк отметила, что ВСУ продолжают боевую работу на левом берегу Херсонской области. Украинские воины закрепляются на этом участке.

Пресс-секретарь отметила, что это сложный участок, и что есть большая разница между терминами "закрепились" и "закрепляются".

По словам Гуменюк, российские оккупанты пытаются "компенсировать" успехи ВСУ, используя тактическую авиацию и дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: