Это произошло во время вражеского наступления районе Верхнекаменского, Белогоровки и Григоровки, оккупанты отошли.

Украинские военные нанесли врагу значительные потери на Краматорском направлении.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григоровки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля стало известно, что враг штурмует населенные пункты Новолуганське и Спорное на Бахмутском направлении, боевые действия продолжаются. На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах, сообщили вчера в Генштабе.

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