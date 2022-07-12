Враг потерял 52 человека, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Украинские штурмовики нанесли удары по вражеским складам боеприпасов на Николаевщине и Херсонщине.

Об этом по итогам суток 11 июля сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Нашими штурмовиками нанесено три авиационных удара по складам боеприпасов на Николаевщине, в районах Снегиревки и Любимовки. А вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдино и по вражеским позициям возле Александровки", - сказано в сообщении. Потери противника уточняются.

Также, по данным командования, по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 человека, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Напомним, в результате удара украинских военных из РСЗО HIMARS в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ, один - тяжело ранен.

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