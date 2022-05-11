Украинские защитники уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов. Особенно "горячо" врагу было на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,
- танков-1187 (+17) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48),
- артиллерийских систем-528 (+9),
- РСЗО-185 (+0),
- средства ПВО-87 (+0),
- самолетов-199 (+0),
- вертолетов - 160 (+2),
- БПЛА оперативно-тактического уровня-390 (+10),
- крылатые ракеты-94 (+0),
- корабли /катера - 12 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) специальная техника - 41 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. "Демилитаризация", о которой в начале полномасштабного вторжения говорил Путин, теперь проходит среди военных РФ.
Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские воины устроили "фейерверки" оккупантам под Изюмом.