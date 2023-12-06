Волонтеры отмечают, что дроны помогут разведчикам лучше выполнять боевые задачи.

Волонтерский штаб "Украинская команда" в День Вооруженных Сил Украины передал разведчикам Главного управления разведки очередную партию дронов-камикадзе, а также индивидуальные наборы для обогрева. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Сегодня – День Вооруженных Сил Украины. И вместе с ним мы впервые празднуем Святого Николая. "Украинская команда" поздравляет наших защитников с их праздником и передает очень необходимые им вещи. Разведчикам Главного управления разведки передаем партию дронов-камикадзе и "теплые наборы", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что дроны помогут разведчикам лучше выполнять боевые задачи.

Видео дня

"Эти ребята видят врага первым и всегда там, где горячо. Уверен, наши дроны помогут им эффективно утилизировать оккупантов и их технику", - подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую дроны-камикадзе бойцам на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала несколько партий дронов-камикадзе разведчикам ГУР и разведчикам одного из военных подразделений на Запорожское направление.