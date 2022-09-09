В ООН настаивают на эвакуации украинцев с инвалидностью

Некоторые люди с инвалидностью в Украине по-прежнему находятся в опасных для жизни ситуациях. Их необходимо эвакуировать, чтобы обеспечить доступ к еде, теплу и другим благам.

Об этом сообщает Reuters.

В комитете ООН по правам инвалидов отметили, что "серьезно обеспокоены" положением людей с инвалидностью в стране, которая подверглась полномасштабному вторжению России 24 февраля. Отмечается, что украинцы в интернатах подвергаются "серьезному риску", в связи с этим Украину и Россию призвали немедленно эвакуировать их.

Видео дня

"Их доступ к еде и приемлемому уровню жизни, включая доступ к отоплению в предстоящие зимние месяцы, находится под угрозой", - заявил заместитель председателя комитета Йонас Рускус.

По его словам, у комитета есть информация о том, что по меньшей мере 12 человек с ограниченными возможностями умерли в интернатном учреждении на временно оккупированной РФ территории.

Он сказал, что комитету также известно о людях с инвалидностью, "содержащихся в нечеловеческих условиях, подвергающихся жестокому обращению и используемых в качестве живого щита вооруженными силами Российской Федерации".

По данным комитета, эвакуация этих людей не является приоритетной. До начала конфликта в Украине проживало около 2,7 миллиона человек с инвалидностью.

Как ранее сообщал УНИАН, в Управлении Верховного комиссара по делам беженцев ООН заявили, что война России против Украины вызвала крупнейшее с момента окончания Второй мировой войны движение беженцев. Почти треть из 44-миллионного населения Украины была вынуждена покинуть свои дома.

Вас также могут заинтересовать новости: