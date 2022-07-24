Во время велопутешествия они посетят 15 городов в пяти странах Европы.

Двое украинцев планируют проехать 2,5 тысячи километров на велосипедах по странам Европы, чтобы собрать деньги на реанимобили для Украины. Акция продлится 15 дней.

Об этом рассказали в организации United Ukraine Fellowship.

Участники велопробега: Андрей Вельгош из Львова, который более 20 лет живет в Лондоне, и 67-летний геолог Николай Мандзяк.

Путешествие начинается 24 июля. Мужчины посетят 15 городов в Польше, Чехии, Германии, Франции и Британии.

Украинцы хотят собрать деньги, чтобы приобрести для Украины 15 карет скорой помощи и напомнить людям, что в центре Европы все еще идет война. Велопробег завершится в Лондоне 7 августа.

"Мы проедем на велосипеде тысячи километров, чтобы рассказать миру, что война не где-то далеко, она на расстоянии велосипедного путешествия. Только кажется, что ракеты попадают в жилые кварталы и торговые центры где-то на другом краю света. Ракеты, которые обрывают жизни гражданских и военных - ближе, чем вы думаете", - подчеркнул Андрей.

Они хотят доказать, что от войны некоторых европейцев отделяет 15 дней на велосипеде, однако ракеты к ним могут прилететь гораздо быстрее.

Все желающие смогут поддержать волонтеров донатами. За каждое пожертвование от 100 евро организаторы обещают памятную брендированную футболку.

"Мы не собираем на пули и оружие. Украинцы не нуждаются в хлебе. Но они чрезвычайно нуждаются в реанимобилях в местах боевых действий. Один реанимобиль может спасти сотни жизней", – подчеркнул Вельгош.

Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД Британии заявила, что ее страна будет оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после войны, потому что она станет символом демократии.

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