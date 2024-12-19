Канцлер подтвердил, что будет продолжать поддержку Украины в ее защите от российской агрессии столько, сколько будет для этого необходимо.

Канцлер Германии Олаф Шольц 19 декабря поговорил по телефону с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба немецкого лидера.

Отмечается, что их разговор был посвящен вызовам политике безопасности в Европе.

"Собеседники согласились, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", - сказано в сообщении.

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Там отметили, что канцлер подтвердил, что будет продолжать поддержку Украины в ее защите от российской агрессии столько, сколько будет для этого необходимо.

Стоит отметить, что Трамп пока о разговоре с главой Германии не сообщал.

Война в Украине - какие перспективы мира

Украина уже обсуждает с западными партнерами возможность размещения миротворцев после прекращения активных боевых действий. Однако президент Владимир Зеленский отмечает, что не миротворцы, а членство Украины в НАТО может стать настоящей гарантией безопасности для страны, пишет The New York Times.

Будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог утверждает, что Россия и Украина готовы провести диалог о завершении войны, а Дональд Трамп способен стать посредником.

По его словам, новоизбранный президент может завершить войну до конца 2025 года, поскольку с возвращением республиканца в Белый дом для этого наступит "отличное время".

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