Россия начала активно распространять фейки о химическом оружии, из-за чего иностранные разведки опасаются, что это подготовка к использованию химического оружия, как РФ уже делала это в Сирии.
На данный момент в Украине нет никаких аварий, но каждый должен знать базовые правила поведения во время них.
В случае химической атаки или аварии необходимо:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключить бытовые приборы и газ.
В случае эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:
- взять с собой аптечку.
- одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи
- использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
- оставить помещение, используя лестницу.
- не касаться никаких предметов, не ступать в лужи.
- не есть и не пить ничего.
"В случае аварий с выбросом хлора — старайтесь передвигаться по возвышенностях, в случае выброса аммиака — низинами. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра", - отмечается в сообщении.