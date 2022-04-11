В случае химической атаки или аварии необходимо одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи и использовать противогазы или ватно-марлевые повязки.

Россия начала активно распространять фейки о химическом оружии, из-за чего иностранные разведки опасаются, что это подготовка к использованию химического оружия, как РФ уже делала это в Сирии.

На данный момент в Украине нет никаких аварий, но каждый должен знать базовые правила поведения во время них.

В случае химической атаки или аварии необходимо:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

взять с собой аптечку.

одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи

использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

оставить помещение, используя лестницу.

не касаться никаких предметов, не ступать в лужи.

не есть и не пить ничего.

"В случае аварий с выбросом хлора — старайтесь передвигаться по возвышенностях, в случае выброса аммиака — низинами. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра", - отмечается в сообщении.

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