Помните главное правило: слышите сирену - идете в укрытие.

Уже более 4 месяцев Украина противостоит полномасштабному российскому вторжению. Оккупанты стреляют по украинским городам из артиллерии и выпускают ракеты. Случаются и уличные бои с применением стрелкового оружия.

Именно поэтому в сюжете ТСН украинцам напомнили простые правила, которые спасут жизнь. Итак, как вести себя во время обстрелов.

Если обстрел из стрелкового оружия застал вас дома, немедленно спрячьтесь подальше от окон и дверей. Если вы попали под такой обстрел на улице, найдите любое выступление и ложитесь.

В случае, если вы слышите свист, а затем взрыв, лягте и закройте голову руками или сумкой. Вероятнее всего, это минометный или артиллерийский обстрел или авианалет. После первого взрыва найдите заглубленное укрытие, канаву, траншею, яму или высокий бордюр. Также для тайника подойдут и подземные переходы, метро и укрытия.

Если вы видите дымный след или вспышку, слышите залп запуска, ложитесь и закрывайте голову. Скорее всего, это - артобстрел. Переждите первый обстрел лежа, а затем прячьтесь в заглубленном помещении. И помните: слышите сирену - идете в укрытие.

Как сообщалось, за минувшие сутки - в течение среды, 6 июля, оккупанты убили в Донецкой области 7 мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: