Олег Жданов объяснил, почему РСЗО использует именно снаряды, а не ракеты.

Реактивные системы залпового огня HIMARS стреляют снарядами, а не ракетами. Их особенность заключается в размерах, дальности поражения и стоимости производства. Хотя последний аспект под вопросом, так как цена высокоточных снарядов для этих американских РСЗО тоже немаленькая.

Такой информацией поделился военный эксперт Олег Жданов во время общения с подписчиками на своем персональном YouTube-канале.

"Ракета от снаряда отличается размерами, стоимостью и своими характеристиками. Все, что небольшого размера и довольно недорогой стоимости, хотя стоимость сегодня уже под большим вопросом, потому что высокоточные боеприпасы к HIMARS тоже стоят довольно больших денег. Но тем не менее: никакого вышибного снаряда нет, никакого разгона первой ступени, второй ступени тоже нет. HIMARS — это реактивные снаряды. Они имеют небольшой размер, они имеют небольшую дальность", — заявил Жданов.

Далее военный эксперт уточнил насчет радиуса действия. Снаряды могут поражать цели на расстоянии 75 км., и это немного в сравнении с оперативно-тактическими ракетами с дальностью выстрела до 300 км.

"Поэтому это все-таки снаряд. И у него есть твердотопливный заряд пороховой, который является маршевым двигателем. Горение этого заряда в ограниченном пространстве создает реактивную тягу, за счет чего этот снаряд улетает. И когда вы на видео видите стрельбу из HIMARS, вот этот шлейф белого дыма за снарядом — вот это и есть работа порохового двигателя", — добавил Жданов.

Аналитик также сравнил пакеты для зарядки HIMARS. Если речь о снарядах, то их будет шесть штук. А вот каждая ракета для РСЗО идет в отдельном пакете. Это говорит о ее размерах и характеристиках.

Напомним, 8 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, насколько эффективно ВСУ используют HIMARS. По его словам, украинские защитники поразили из РСЗО более 400 целей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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