Пограничники сообщили о работе диверсионно-разведывательных групп.

Российские войска атаковали границу Украины со стороны Российской Федерации и Беларуси. Нападение произошло с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что работают диверсионно-разведывательные группы.

"В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу", - отметили в ГПСУ.

На данный момент информация по раненым пограничникам уточняется