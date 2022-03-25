Украина заявила, что может столкнуться с потенциальной нехваткой оружия на фоне продолжающегося наступления России.

Украина за последние несколько дней обновила свой список желательной дополнительной военной помощи от правительства США, включив в него на сотни зенитных и противотанковых ракет больше, чем запрашивалось ранее.

Об этом говорится в документе, предоставленному CNN, в котором подробно описаны необходимые предметы.

"Украинцы представили аналогичные списки в последние недели, но недавний запрос, направленный американским законодателям, по-видимому, отражает растущую потребность в зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin американского производства — Украина заявила, что ей срочно нужно 500 единиц каждой из них ежедневно", - говорится в сообщении.

В обоих случаях Украина запрашивает на сотни ракет больше, чем было включено в аналогичный список, недавно предоставленный американским законодателям, согласно источнику, знакомому с обоими запросами.

Новый список появился после того, как украинцы заявили, что могут столкнуться с потенциальной нехваткой оружия на фоне продолжающегося наступления России, что вызвало некоторый протест со стороны официальных лиц США и НАТО, которые подчеркивают, что в страну уже поступает больше военной помощи.

К 7 марта, менее чем через две недели после вторжения России в Украину, США и другие члены НАТО отправили в Украину около 17 000 противотанковых ракет и 2 000 зенитных ракет.

С тех пор страны НАТО, в том числе США, поддерживали поставки оружия и техники, даже несмотря на то, что Россия угрожала остановить поставки.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, последний пакет помощи в области безопасности на сумму 350 миллионов долларов США, одобренный в конце февраля, прибыл в Украину в течение последних нескольких дней, а следующие два пакета на общую сумму 1 миллиард долларов уже начали поступать.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что "системы брони, боеприпасы и наше оружие текут в Украину, пока я говорю". Представитель министерства обороны сказал, что потребуется "несколько рейсов в течение многих дней", чтобы доставить оборудование в Восточную Европу, прежде чем оно попадет в Украину через несколько сухопутных пограничных переходов.

Некоторые законодатели в Конгрессе считают, что США должны предоставить Украине оружие, которое они запрашивают, как можно быстрее.

Сенатор Джеки Розен, демократ от штата Невада: "Им нужны все инструменты, чтобы не только выжить в войне, но и выиграть войну, так что мы будем предоставлять им ракеты "воздух-земля", беспилотники, всю военную поддержку".

Напомним, Британия также предоставит Украине новых 6 тысяч ракет для обороны, а также 25 миллионов фунтов финансовой поддержки ВСУ.

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