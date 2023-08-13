Кадровый кулак противника уничтожен, отметил представитель ГУР Минобороны Украины.

Режим российского диктатора Владимира Путина в Украине ничего не может сделать.

Война в Украине с РФ продолжается, но Россия уже потерала на нашей территории свой главный кадровый резерв, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "FreeДом".

"…бывшая так называемая "вторая армия" (мира - Ред.) не смогла провести так называемую "специальную военную операцию" в те сроки, которые планировала. Ни одна из поставленных задач не была достигнута… И сегодня мы видим огромные потери российской армии, кадровый кулак и главный кадровый резерв рашистов уничтожен сегодня в Украине", - отметил он.

Представитель ГУР МО добавил, что расконсервация в РФ старой военной техники 50-х, 60-х годов производства сама о себе говорит. "И если рассуждать гипотетически о конфликте с НАТО - НАТО смеется сегодня просто над российской армией. Режим Путина в Украине ничего сделать не может…", - подчеркнул Юсов.

Напомним, потери врага на 13 августа 2023 года составляют приблизительно 253 850 человек.

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Российские оккупанты вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля 2022 года и планировали буквально за несколько дней захватить Киев. Противники получают достойный отпор и несут огромные потери.

В конце июня в РФ был якобы бунт членов частной военной компании "Вагнер", после которого наемников начали массово перебрасывать в Беларусь.

В конце июля польская сторона утверждала, что "вагнеровцев" перебросили в сторону Сувальского коридора - это условный коридор из Беларуси вдоль польско-литовской границы к Калининградской области РФ. По мнению властей Польщи, наемники могут совершить провокации. Стоит отметить, что Польща является членом НАТО.

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