Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не простит России военные преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время олайн-брифинга для русскоязычных СМИ о продолжающемся вторжении российских войск на территорию Украины.
"Украинский народ никогда не простит вас за эти военные преступления. Мы сделаем все, чтобы все преступники были привлечены к ответственности в международных судах, и мы не остановимся, пока не достигнем этого", - заявил Кулеба.
При этом, глава МИД призывает граждан РФ требовать от Владимира Путина немедленно прекратить военные действия и забрать российские войска с украинской земли.
"Требуйте остановить войну. Никакого другого результат для вас, кроме тысяч гробов и обнищания не будет. Если кто-то из ваших близких служит в армии, немедленно сделайте все, чтобы они вернулись домой, или их никуда не направляли, чтобы их не отправляли в эту ужасную мясорубку, на смерть. Поверьте, речь идет о выживаниее нашего народа и нашего государства, и мы в любом случае остановим Путина. Еще никто и никогда не побеждал в истории, не побеждал в войне, если это война против целого народа. Сегодня воюет украинский народ, и мы остановим эту войну. Просто сделаем это или силой, вынуждено убивая ваших близких, или это сделаете вы, остановив Путина внутри России", - сказал Кулеба.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к россиянам и пригрозила Владимиру Путину. По ее словам, украинская сторона докажет в справедливом суде, что президент России - "убийца и главный военный преступник 21 века".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.