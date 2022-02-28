Будет сделано все, чтобы все преступники из России были привлечены к ответственности в международных судах, отметил глава украинского МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не простит России военные преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время олайн-брифинга для русскоязычных СМИ о продолжающемся вторжении российских войск на территорию Украины.

"Украинский народ никогда не простит вас за эти военные преступления. Мы сделаем все, чтобы все преступники были привлечены к ответственности в международных судах, и мы не остановимся, пока не достигнем этого", - заявил Кулеба.

При этом, глава МИД призывает граждан РФ требовать от Владимира Путина немедленно прекратить военные действия и забрать российские войска с украинской земли.

"Требуйте остановить войну. Никакого другого результат для вас, кроме тысяч гробов и обнищания не будет. Если кто-то из ваших близких служит в армии, немедленно сделайте все, чтобы они вернулись домой, или их никуда не направляли, чтобы их не отправляли в эту ужасную мясорубку, на смерть. Поверьте, речь идет о выживаниее нашего народа и нашего государства, и мы в любом случае остановим Путина. Еще никто и никогда не побеждал в истории, не побеждал в войне, если это война против целого народа. Сегодня воюет украинский народ, и мы остановим эту войну. Просто сделаем это или силой, вынуждено убивая ваших близких, или это сделаете вы, остановив Путина внутри России", - сказал Кулеба.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к россиянам и пригрозила Владимиру Путину. По ее словам, украинская сторона докажет в справедливом суде, что президент России - "убийца и главный военный преступник 21 века".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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