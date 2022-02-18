В ведомстве назвали дезинформацией заявления боевиков о подготовке "наступления" ВСУ на Донбассе.

Министерство обороны Украины в очередной раз опроверг все обвинения управляемых Россией боевиков о якобы подготовке наступательных действий Вооруженных сил Украины на Донбассе. В ведомстве уверяют, что никакого наступления не готовят.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

В ведомстве назвали дезинформацией упреки боевиков о подготовке "наступления" ВСУ на Донбассе.

"Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозы для мирных граждан. Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил имеют исключительно оборонительный характер", - заявили в ведомстве.

Как отмечают в МО, Украина четко придерживается своих обязательств и выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта.

"Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир, чтобы как можно быстрее началось возрождение. Потому что это наша земля, там живут наши люди. Мы не планируем никаких наступлений. Потому что это может создать угрозу для наших граждан на временно оккупированных территориях. Мы ценим каждую жизнь в отличие от российских войск, которые обстреливают детские сады и школы. Вчера российская пропаганда распространяла откровенную неправду об обстрелах Станицы Луганской, которую мы быстро опровергли. Сегодня они придумали очередной фейк о каких-то диверсионных группах, которые якобы собирались устроить химическую атаку в Горловке. Даже сняли постановочное видео. А сами обстреляли гуманитарную миссию ООН на КПВВ в Счастье. Это то, о чем неоднократно предупреждали мы и наши партнеры – российская сторона готовит различные инсценировки, чтобы оправдать свои преступления", - заявил министр обороны Алексей Резников.

Он призвал украинцев не верить фейкам, не бояться и доверять Вооруженным силам.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один-боевое травмирование, а также ранены двое гражданских.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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