Министр Дмитрий Кулеба призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях вместо того, чтобы их подрывать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина не планирует наступления на Донбассе, а ищет пути дипломатического урегулирования вооруженного конфликта, начатого Россией.

Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического решения конфликта", - подчеркнул министр.

Также Кулеба заявил, что Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить переговоры в "нормандском формате", вместе с Германией и Францией как посредниками.

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать", - добавил глава МИД.

В то же время, как отмечает Кулеба, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности Украинского государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Читайте такжеПутин готовится напасть: в разведке рассказали, когда ждать новой атаки на УкраинуКак сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ стала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, обнародованном 21 ноября, заявил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится ко вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Сегодня, 22 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о готовящемся вторжении российских войск в Украину может быть ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева относительно силового решения проблемы Донбасса.

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Автор: Виталий Саенко