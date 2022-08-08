В то же время российская логистическая система истощена и до конца этого лета захватчики не смогут отважиться на какие-либо наступательные действия.

Украина к концу года сможет отбросить оккупантов на пределы границы 23 февраля, но при наличии высокоточного оружия и противовоздушной обороны.

Об этом рассказал бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес во время информационного телемарафона.

В частности, он отметил, что российская логистическая система истощена и до конца этого лета захватчики не смогут удосужиться на какие-либо наступательные действия.

"Зато Украина будет иметь возможность до конца этого года вытолкать российские силы за пределы границы по состоянию на 23 февраля, но это при условии, что будет точное оружие с большим радиусом действия, и противовоздушная оборона. Все это должно предоставить США", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, современная военная техника от партнеров способна кардинально изменить ход войны. Активные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины по вытеснению захватчиков могут состояться в августе.

Вас также могут заинтересовать новости: