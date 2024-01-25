Российская армия сильно отстала от армий государств-членов НАТО, подчеркнул эксперт.

Полковник Вооруженных сил Украины - военный эксперт Петр Черник не исключает агрессию России против стран ЕС.

У аналитика во время интервью obozrevatel.com спросили, возможно ли прямое противостояние сил стран Европы с армией РФ, и он ответил, что "от сумасшедших можно ждать чего угодно, и исключить такой вариант никто не может".

"...Но в части того, чем воевать, то я не понимаю, на что они рассчитывают. Это так же, как если бы неандертальцы пробовали воевать с профессиональными наемниками. Первые вооружены копьями и каменными топорами, а во вторых есть вертолеты. Примерно так выглядит сейчас российская армия против стран НАТО", - отметил собеседник.

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Украинская сторона не раз предупреждала, что в случае проигрыша Киева российские оккупанты двинутся дальше, то есть могут атаковать государства Евросоюза, которые являются членами НАТО. Стоит отметить, что в России не раз звучали призывы к вооруженному противостоянию с государствами Запада.

Немецкая газета-таблоид Bild, ссылаясь на секретный документ Бундесвера (вооруженные силы Германии), писала, что в Альянсе готовятся к крупному нападению россиян на восточный фланг.

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