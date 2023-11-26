Украинская ПВО теперь по меньшей мере в 2,5 раза прочнее по сравнению с прошлой зимой, отметил Черник.

Российские оккупанты могут нанести по украинской земле комбинированные удары - применить дроны-камикадзе "Шахеды" и дальнобойные ракеты.

Об этом военный эксперт Петр Черник сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, можно ли считать массированную атаку беспилотников на Киев неким началом перед предстоящими массированными ракетными атаками.

"Они сумели построить в какой-то части и поставить на конвейер как минимум несколько серьезных дальнобойных ракет. Это Х-101, Х-555, 3М14 "Калибр". Но учитывая погоду..., они маловероятно будут применяться, потому что это крылатые морского базирования", - сказал Черник.

Видео дня

Он отметил, что "шахедные рейды" - это ничто иное, как прощупывание украинской системы противовоздушной обороны, которая уже по меньшей мере в 2,5 раза прочнее по сравнению с прошлой зимой.

"Общий вывод: комбинированные атаки "Шахедов" и дальнобойных ракет в обязательном порядке будут. На какой вопрос не могу дать ответ: когда это произойдет, и сумеют ли они масштабировать первый день этой войны, когда было применено более 120 ракет, и повторят ли прошлогодний декабрьский показатель в 236 ракет", - отметил эксперт.

В то же время Черник добавил, что до 120 ракет соответствующих классов в месяц российские оккупанты таки изготавливают. Также на вопрос о количестве ракетоносителей врага, которые находятся в рабочем состоянии, он ответил: "В общем понимании - как минимум 10 машин, которые могут нести самую досадную ракету Х-47М2 "Кинжал", они имеют. Имею в виду МиГ-31К. И до 20 ракетоносителей Ту-95МС. Кстати, Ту-95МС может брать на борт до восьми ракет Х-101 и до шести ракет Х-555".

По словам эксперта, ни одна машина таким количеством ракет снаряжаться не будет, поскольку они достаточно тяжелые - до 2,5 тонн.

"У нас есть опыт и практика, что максимум одна машина берет до четырех ракет. Но если мы берем 10 машин, то уже имеем 40 ракет. А берем 20 более - менее рабочих - имеем 80. Если это все еще сопровождать массированным "шахедным рейдом", то более 150 одномоментных пусков этого смешанного оружия - на мой взгляд, это вполне возможно", - сказал Черник.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ночью 25 ноября российские оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Украину.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что враг выпустил по стране рекордное количество ударных БПЛА - около 75 "Шахедов", из которых 71 сбили. Основное направление удара - Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: