По словам Александра Старуха, еще в мирное время в были утверждены четкие планы действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории Запорожской АЭС.

По данным Запорожской ОВА пока радиационный фон нормальный населению не нужно паниковать и принимать специальные таблетки и йод.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ситуация с угрозой на Запорожской АЭС очень сложная и требует большого внимания всего международного общества, но местным жителям не нужно сейчас начинать паниковать, потому что радиационный фон пока сохраняется нормальный.

"Самая большая опасность - это загрязнение воздуха и это навсегда, конечно мы этого допустить не можем. В этих зонах проживания населению розданы специальные таблетки и йод и мы призываем всех людей, пока есть нормальный радиационный фон, не нужно все это глотать и употреблять, потому что это также опасно для жизни", - акцентировал Старух.

Председатель Запорожской ОВА отметил, что в Запорожской области еще в мирное время были утверждены четкие планы действий на случай необходимой эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории Запорожской АЭС.

"Эти планы фактически были утверждены в конце прошлого года. Понятно, что в случае этой угрозы территория загрязнения может быть большая, поэтому по этим планам отселению подлежит 275 тыс. лиц непосредственно из 50-ти километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровских областей", - рассказал Старух.

Председатель Запорожской ОВА отметил, что сейчас сами реакторы Запорожской АЭС достаточно надежны, мощны и рассчитаны на различные сложные ситуации, в том числе, даже в случае попадания ракетой.

В то же время он добавил, что нужно учитывать то, что на Запорожской АЭС есть еще хранилища отработанного топлива и там ситуация, непосредственно с хранением, немного сложнее.

"В том плане, что там все было обычно достаточно безопасно до начала боевых действий, но там таких систем защиты нет, которые есть в блоках атомной электростанции. В целом АЭС – это объект повышенной опасности, что требует личного внимания и это внимание постоянно уделялось (украинской властью - УНИАН). К сожалению, российская сторона, которая с начала марта начала боевые действия на территории Запорожской АЭС, не придерживается никаких норм логики", - отметил Старух

Глава Запорожской ОВА подчеркнул, что необходимо требовать от России освободить территорию атомной станции и вывести оттуда российские войска, чтобы допустить туда в большем объеме необходимых специалистов для поддержания стабильной безопасной работы АЭС.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

6 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС, заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

7 августа. председатель Запорожской ОВА сообщил, что радиационный фон на самой площадке Запорожской АЭС и в черте города Энергодар пока в норме.

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