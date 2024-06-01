Отмечается, что Москва неоднократно угрожала применить ядерное оружие.

Британия, Франция и США поставили Киеву мощные ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российским войскам, но лишь на оккупированных украинских территориях. Бить по территории России ВСУ могли лишь своими ракетами, но скоро все может изменится.

Издание The Times напомнило, что Великобритания и Франция дали Киеву зеленый свет на использование своего оружия для нанесения ударов по военным объектам в России.

США отказались полностью снять запрет на использование своего оружия для трансграничных ударов из-за опасений, что атаки на российской территории могут спровоцировать эскалацию. Однако, по словам американских чиновников, президент Байден, изменив свою политику, разрешил Украине запускать американские ракеты по путинским военным на территории России, но только в районе Харьковской области. Вот только неясно, как отреагирует Кремль на такие удары.

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Ядерный удар

Россия неоднократно угрожала применить ядерное оружие в связи с поддержкой Западом Украины. Однако сила угроз ослабевает с их повторением, и украинские и западные официальные лица пытаются убедить мир в том, что Путин блефует. Риторика России также косвенно осуждается Китаем.

Недавно Россия начала учения с применением тактического ядерного оружия вблизи Украины, и большинство аналитиков считают этот шаг скорее актом запугивания, чем признаком того, что Москва готовится к удару. НАТО заявило, что не видит признаков того, что Россия готовится к запуску ракет. Официальные лица в Москве выдвинули идею ядерных учений как способ заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

Хотя аналитики считают маловероятным, что Россия прибегнет к ядерному удару, никто не исключает такой возможности. Один из факторов, который может сделать любой анализ неуместным, - это душевное состояние Путина. Однако Путин не будет нести единоличную ответственность за нажатие красной кнопки.

Саботаж из тени

Помимо ядерного варианта, Кремль может отдать приказ об атаке на цели на Западе, чтобы разрушить инфраструктуру и увеличить расходы западных правительств на поддержку Украины. Российские агенты уже подозреваются в ряде инцидентов в Великобритании, Эстонии, Германии, Польше и Литве.

Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии, заявила, что Россия ведет "теневую войну" против западных стран, а Норвегия предупредила, что саботаж со стороны агентов Кремля представляет собой "реальную и серьезную" угрозу. Кремль также может отдать приказ действовать своей армии хакеров.

Угроза для стран Балтии

Москва может провести какую-нибудь военную операцию в Балтийском регионе, чтобы проверить приверженность НАТО статье 5. Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, заявил ранее, что его правительство обеспокоено тем, что Россия может заставить соседнюю Беларусь "обострить" напряженность в регионе.

В марте Александр Лукашенко спросил военного командира, смогут ли его войска захватить и удержать Сувалкский коридор, контролируя который, Россия сможет лишить Эстонию, Латвию и Литву сухопутной связи с союзниками в Европе.

Есть признаки того, что Россия может что-то замышлять. Недавно Москва заявила, что в одностороннем порядке перекроит границы в Балтийском море, но затем быстро пошла на попятную. Швеция также предупредила, что Россия может попытаться захватить стратегически важный остров Готланд.

Мобилизация

Любые крупномасштабные атаки Киева с применением западного оружия на территории России, вероятно, укрепят поддержку Путина и позволят ему увеличить численность войск на Украине. Сотни тысяч мужчин бежали из России после того, как Путин неожиданно объявил всенародную мобилизацию в 2022 году, и Кремль не желает повторять этот опыт.

Российская пропаганда пытается сравнить войну в Украине с битвой против нацистской Германии, но ее усилия не всегда оказываются успешными. Однако изображения западных ракет, наносящих удары по российским городам, могут позволить Путину более убедительно заявить, что Родина находится в смертельной опасности, и этот призыв, вероятно, заставит россиян сплотиться.

Удары оружием Запада по территории РФ - последние новости

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал важное ограничение относительно ударов Украиной ее оружием по территории РФ. По его словам, разрешение касается только ударов по приграничной зоне. Речь илдет о Харьковской области.

Издание NYT сообщило, что первые удары американским оружием по территории России могут начаться уже в течение нескольких часов или дней.

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